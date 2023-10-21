MenkopUKM Sebut Kolaborasi MNC Kapital dan Bank Rakyat Perkuat Hubungan Antarnegara

JAKARTA - Menkop UKM Teten Masduki memastikan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) memperkuat hubungan kedua negara. Penguatan hubungan tidak saja terjadi antara masyarakat, tapi juga di tataran pemerintahan kedua negara.

"Kami yakin kerja sama ini akan memperkuat bukan saja hubungan antara bangsa, tapi juga memperkuat hubungan antara negara," ujar Teten saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Adapun Kolaborasi antara MNC Kapital dan Bank Rakyat Malaysia terkait dengan pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara jiran.

Kedua entitas perbankan itu sudah resmi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Penandatanganan Nota Kesepahaman Sabtu pagi tadi. Teten optimis hal itu turut membantu para PMI di negara jiran.

"Ini membantu para Pekerja Migran Indonesia yang saya kira cukup banyak di Malaysia, terutama di sektor perkebunan yang selama ini masih banyak menggunakan transfer-transfer," paparnya.

Menurutnya, aksi korporasi MNC Kapital Indonesia sejalan upaya pemerintah Indonesia. Teten mengaku sebelumnya dirinya sempat mencari konsep agar memfasilitasi remitansi para PMI di luar negeri. Ide itu sempat digagas pada saat dia masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015 silam.