Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MenkopUKM Sebut Kolaborasi MNC Kapital dan Bank Rakyat Perkuat Hubungan Antarnegara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:48 WIB
MenkopUKM Sebut Kolaborasi MNC Kapital dan Bank Rakyat Perkuat Hubungan Antarnegara
MNC Kapital jalin kerjasama dengan Bank Rakyat Malaysia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menkop UKM Teten Masduki memastikan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) memperkuat hubungan kedua negara. Penguatan hubungan tidak saja terjadi antara masyarakat, tapi juga di tataran pemerintahan kedua negara.

"Kami yakin kerja sama ini akan memperkuat bukan saja hubungan antara bangsa, tapi juga memperkuat hubungan antara negara," ujar Teten saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Adapun Kolaborasi antara MNC Kapital dan Bank Rakyat Malaysia terkait dengan pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara jiran.

Kedua entitas perbankan itu sudah resmi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Penandatanganan Nota Kesepahaman Sabtu pagi tadi. Teten optimis hal itu turut membantu para PMI di negara jiran.

"Ini membantu para Pekerja Migran Indonesia yang saya kira cukup banyak di Malaysia, terutama di sektor perkebunan yang selama ini masih banyak menggunakan transfer-transfer," paparnya.

Menurutnya, aksi korporasi MNC Kapital Indonesia sejalan upaya pemerintah Indonesia. Teten mengaku sebelumnya dirinya sempat mencari konsep agar memfasilitasi remitansi para PMI di luar negeri. Ide itu sempat digagas pada saat dia masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015 silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement