Pemerintah Malaysia Sambut Baik Kerja Sama MNC Kapital dan Bank Rakyat

JAKARTA - Pemerintah Malaysia menyambut baik kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Malaysia Berhad. Pemerintah Malaysia menilai kerjasama ini memberi dampak positif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara jiran. Lantaran membantu pendapatan (income) para PMI.

Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi Malaysia, YB Datuk Ewon Benedick mengatakan, keselamatan dan perlindungan hak-hak para PMI akan lebih terjamin, setelah adanya kolaborasi kedua entitas perbankan tersebut.

BACA JUGA: MNC Kapital dan Bank Rakyat Tingkatkan Layanan Transaksi Perbankan

Pasalnya, Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara MNC Kapital dan Bank Rakyat Malaysia sesuai dengan aturan yang berlaku di dua negara.

"Kolaborasi ini secara tidak langsung memberikan impek yang positif, termasuk membantu pemasukan (pendapatan) para pekerja migran Indonesia, adalah secara sah mengikuti UU kedua negara," ujar Ewon Benedick dalam sambutannya saat MoU, Sabtu (21/10/2023).

"Seterusnya jaminan keselamatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dari segi perkhidmatan," lanjut dia.

Senada, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memastikan, kolaborasi MNC Kapital Indonesia dan Bank Rakyat menguntungkan semua pihak. Adapun Kerja sama itu terkait pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.