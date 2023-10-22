5 Fakta Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Rp600 Ribu untuk Para Bos

JAKARTA – Beredar harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp600 ribu.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi membenarkan soal harga tiket Kereta Cepat Whoos mencapai Rp600 ribu. Lalu, harga tiket sebesar Rp600 ribu untuk first class dan disasar ke arah kalangan menengah ke atas.

"Kalau Rp600.000 kelas first class ya, kan kita nyasarnya juga bos-bos kan. Bos-bos memang mikir akses? Mikir waktu. Ini kan sebagian ngomong ke saya ya. 'Pak, saya sudah nyoba 3-4 kali kereta cepat nih. Kemarin naik mobil 3,5 jam. Jet lag katanya," kata Dwiyana, pada 18 Oktober 2023.

BACA JUGA: KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akhir Pekan

Berikut ini Okezone merangkum beberapa fakta terkait tiket Kereta Cepat Whoosh Rp600 ribu, Minggu (22/10/2023).

1. KCIC bidik kelas menengah ke atas

Harga tiket first class kereta cepat Whoosh dibanderol Rp600.000. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi angkat bicara terkait dengan tarif maksimal kereta cepat Jakarta-Bandung.

Edo sapaan akrabnya tidak membantah terkait isu tarif yang mencapai angka Rp600.0000. Pasalnya tarif untuk first class memang ditujukan untuk kalangan kelas menengah atas.

"Kalau Rp600.000 kelas first class ya, kan kita nyasarnya juga bos-bos kan. Bos-bos memang mikir akses? Mikir waktu. Ini kan sebagian ngomong ke saya ya. 'Pak, saya sudah nyoba 3-4 kali kereta cepat nih. Kemarin naik mobil 3,5 jam. Jet lag katanya," kata Edo, Rabu (18/10/2023).

Edo mengatakan bahwa dengan keunggulan kecepatan dan ketetapan waktu yang diberikan kereta cepat. Maka transportasi ini akan menjadi keinginan untuk para kalangan menengah atas menggunakan kereta cepat.

2. Tarif tiket Rp600 ribu belum dikeluarkan oleh PT KCIC

Belakangan ini ramai terkait harga tiket first class kereta cepat Whoosh dibanderol Rp600.000 yang ditujukan untuk kalangan kelas menengah atas.

Adapun tarif tersebut saat ini belum dikeluarkan oleh PT KCIC selaku operator. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi atau akrab disapa Edo, mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan tarif dinamis. Hal ini lantaran kereta cepat merupakan kereta komersial. Namun ia memastikan akan ada tarif batas atas.