HOME FINANCE HOT ISSUE

Menuju Indonesia Unggul, Ganjar-Mahfud Siapkan Visi Misi Tata Kelola Laut

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |09:01 WIB
Menuju Indonesia Unggul, Ganjar-Mahfud Siapkan Visi Misi Tata Kelola Laut
Visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: MPI)
JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD menetapkan sejumlah visi misi demi mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi biru.

Misi ini tercantum dalam dokumen berjudul “Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.”

Mengutip dari dokumen visi misi yang dikutip Minggu (2/10/2023), berikut ini daftar delapan misi mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi biru, antara lain:

1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi USD1,4 triliun per tahun secara inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut. Dilakukan demi menjaga gelombang potensi ekonomi biru Indonesia.

2. Akselerasi 11 Potensi Maritim

(1) Perikanan Tangkap, (2) Perikanan Budidaya, (3) Industri Pengolahan Hasil Perikanan, (4) Industri Bioteknologi Kelautan, (5) Pertambangan dan Energi (ESDM), (6) Pariwisata Bahari, (7) Hutan Bakau, (8) Perhubungan Laut, (9) Sumber Daya Wilayah Pulau-Pulau Kecil, (10) Industri dan Jasa Maritim, dan (11) SDA Nonkonvensional.

3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi

Penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meratakan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dibagi dalam beberapa zonasi di mana seluruh kegiatan penangkapan ikan di laut melalui satelit didukung penggunaan aplikasi digital.

