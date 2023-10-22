Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Arab Saudi Jajaki Investasi Baru Haji dan Umrah

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:20 WIB
RI-Arab Saudi Jajaki Investasi Baru Haji dan Umrah
RI jajaki peluang investasi haji dan umrah. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia dan Arab Saudi menjajaki investasi baru haji dan umrah. Hal ini dibahas dalam Saudi-Indonesian Roundtable Meeting Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Federation of Saudi Chambers (FSC).

“Satu hal yang menjadi fokus kita, terkait ekosistem ekonomi haji dan umrah di Arab Saudi yang merupakan salah satu peluang investasi yang sangat besar. Berdasarkan visi Arab Saudi 2030, satu musim haji bisa mencapai 4,5 juta orang. Sementara untuk umrah bisa mencapai 30 juta orang,” ujar Kepala Badan Pelaksana dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, Minggu (22/10/2023).

 BACA JUGA:

Karena itu, Fadlul menekankan pentingnya menggarap kedua sektor ini secara serius.

“Kalau kita bisa melakukan implementasi dari kegiatan investasi di sektor haji dan umrah secara baik dan profesional, Insya Allah akan mendatangkan manfaat, baik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini tak lepas dari besarnya transaksi keuangan di kedua sektor ini, yang tentu akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran Tim BPKH dalam pertemuan Kadin Indonesia dengan Federation of Saudi Chambers (FSC) tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi.

Halaman:
1 2
1 2
Topik Artikel :
Kadin Indonesia Umrah Ibadah Haji
