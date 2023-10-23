5 Fakta 30 Penumpang Ketinggalan Kereta Cepat Gegara KA Feeder Terlambat

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop 2 Bandung buka suara soal adanya penumpang yang tertinggal kereta cepat Whoosh lantaran KA Feeder mengalami keterlambatan.

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawaono membenarkan adanya keterlambatan tersebut yang mengakibatkan penumpang tertinggal kereta cepat Whoosh.

BACA JUGA:

Dikutip dari sumber informasi Okezone pada Senin (23/10/2023), Mahendro mengatakan keterlambatan tersebut lantaran adanya gangguan yang dialami tidak terduga. Berikut fakta penumpang Kereta Cepat ketinggalan yang perlu diwaspadai untuk kedepannya.

1. Gangguan Bahan Bakar KA Feeder

Gangguan yang terjadi pada sistem bahan bakar di KA Feeder di Stasiun Bandung ini mengakibatkan terlambat sampai di Stasiun Padalarang.

"Jadi memang tadi pagi, untuk KA Feeder dengan nomor 7441, keberangkatan dari Stasiun Bandung pukul 06.22 WIB mengalami gangguan pada sistem bahan bakar yang mengakibatkan keterlambatan datang di Stasiun Padalarang," ungkap Mahendro, Kamis, 19 Oktober 2023.

BACA JUGA:

2. Total Penumpang yang Terlambat

Menurut pengakuan Mahendra ai menyampaikan bahwa akibat dari keterlambatan tersebut terdapat 31 penumpang dari 50 penumpang yang alami keterlambatan KA Feeder.

"Yang terlambat 31 dari 50 penumpang KA Feedernya. Karena tidak cukup waktu akibat kelambatan, karena masih ada proses boarding dan verifikasi untuk naik KA Whooshnya," katanya.