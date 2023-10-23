Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh untuk Para Bos Dibanderol Rp600 Ribu

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |06:30 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh untuk Para Bos Dibanderol Rp600 Ribu
Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: KCIC)
JAKARTA – Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh diketahui mencapai Rp600 ribu.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengonfirmasi bahwa benar harga tiket Kereta Cepat Whoos mencapai Rp600 ribu. Namun, harga tiket sebesar Rp600 ribu untuk first class dan disasar ke arah kalangan menengah ke atas.

"Kalau Rp600.000 kelas first class ya, kan kita nyasarnya juga bos-bos kan. Bos-bos memang mikir akses? Mikir waktu. Ini kan sebagian ngomong ke saya ya. 'Pak, saya sudah nyoba 3-4 kali kereta cepat nih. Kemarin naik mobil 3,5 jam. Jet lag katanya," jelas Dwiyana, pada 18 Oktober 2023.

Dia juga mengatakan bahwa dengan keunggulan kecepatan dan ketetapan waktu yang diberikan kereta cepat. Maka transportasi ini akan menjadi keinginan untuk para kalangan menengah atas menggunakan kereta cepat.

Adapun tarif tersebut saat ini belum dikeluarkan oleh PT KCIC selaku operator. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi atau akrab disapa Edo, mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan tarif dinamis. Hal ini lantaran kereta cepat merupakan kereta komersial. Namun dirinya memastikan akan ada tarif batas atas.

