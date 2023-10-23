Advertisement
HOT ISSUE

Ini Instruksi Presiden Jokowi soal Air Minum

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:52 WIB
Ini Instruksi Presiden Jokowi soal Air Minum
Inpres Jokowi Soal Air Minum. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kepala Negara membahas Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

"Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres (Instruksi Presiden) air minum," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Suharso juga menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga tahun 2023, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.

"Nah gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya," jelasnya.

Halaman:
1 2
