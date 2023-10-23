Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Senjata Api Ampuh yang Dipakai oleh Tentara Israel

Arfiah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |19:23 WIB
5 Senjata Api Ampuh yang Dipakai oleh Tentara Israel
5 senjata ampuh tentara Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Lima senjata api ampuh yang dipakai oleh Tentara Israel. Berbagai senjata api tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi pertahanan Israel.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023), berikut daftar lima senjata api ampuh yang dipakai oleh Tentara Israel.

1. Senapan Serbu Tavor

Senapan serbu Tavor adalah senjata api yang diproduksi sendiri oleh Israel. Senjata api ini adalah generasi kedua yang memiliki desain yang futuristik. Kehadiran senapan ini digunakan untuk menggantikan senjata api M-16.

Tavor dapat dioperasikan menjadi dua mode yakni, semi otomatis dan otomatis. Senapan ini memiliki keunggulan yaitu, mampu mengeluarkan peluru 9 mm sebanyak 750 sampai 950 peluru per menit. Selain itu, senapan serbu Tavor bisa mengakomodasi magasin berisi 30 peluru hingga magasin model drum berisi 60 peluru.

2. Senapan Serbu Galil

Senapan serbu Galil merupakan senapan serbu pertama yang diproduksi di Israel dan diperkenalkan pada 1973. Senapan serbu Galil dirancang untuk menggantikan senapan tempur FN-FAL. Galil menggunakan peluru ringan 5,56 mm dan pertama kali terlihat di M-16.

Senapan serbu ini memiliki fitur canggih seperti AK-47, yaitu pada sistem operasi piston gas hingga cara mengoperasikan magasin amunisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement