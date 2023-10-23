5 Senjata Api Ampuh yang Dipakai oleh Tentara Israel

JAKARTA - Lima senjata api ampuh yang dipakai oleh Tentara Israel. Berbagai senjata api tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi pertahanan Israel.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023), berikut daftar lima senjata api ampuh yang dipakai oleh Tentara Israel.

1. Senapan Serbu Tavor

Senapan serbu Tavor adalah senjata api yang diproduksi sendiri oleh Israel. Senjata api ini adalah generasi kedua yang memiliki desain yang futuristik. Kehadiran senapan ini digunakan untuk menggantikan senjata api M-16.

Tavor dapat dioperasikan menjadi dua mode yakni, semi otomatis dan otomatis. Senapan ini memiliki keunggulan yaitu, mampu mengeluarkan peluru 9 mm sebanyak 750 sampai 950 peluru per menit. Selain itu, senapan serbu Tavor bisa mengakomodasi magasin berisi 30 peluru hingga magasin model drum berisi 60 peluru.

2. Senapan Serbu Galil

Senapan serbu Galil merupakan senapan serbu pertama yang diproduksi di Israel dan diperkenalkan pada 1973. Senapan serbu Galil dirancang untuk menggantikan senapan tempur FN-FAL. Galil menggunakan peluru ringan 5,56 mm dan pertama kali terlihat di M-16.

Senapan serbu ini memiliki fitur canggih seperti AK-47, yaitu pada sistem operasi piston gas hingga cara mengoperasikan magasin amunisi.