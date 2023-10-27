Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waktu Tunggu LRT Jabodebek 1 Jam, Warga: Mending Naik Motor

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:03 WIB
Waktu Tunggu LRT Jabodebek 1 Jam, Warga: Mending Naik Motor
Waktu tunggu LRT Jabodebek 1 jam. (Foto: MPI)
JAKARTA - Pengguna LRT Jabodebek mengeluhkan jarak kedatangan kereta atau headway yang mencapai 1 jam.

Hal ini lantaran jumlah trainset yang dioperasikan hanya 9 trainset.

Warga Cibubur bernama Deni yang sehari-hari bekerja di kawasan Jakarta Pusat mengatakan bahwa dengan hanya 9 trainset yang dioperasikan ini sangat mengganggu.

Hal ini berakibat waktu tunggu yang dia tempuh lebih lama.

"Biasanya kan kalau saya nunggu kira-kira sekitar 15 menit doang (16 trainset). Dan sekarang ini jadi lebih setengah jam dan ini juga bakal menjadikan penumpukan di stasiun," katanya saat ditemui di Stasiun Dukuh Atas, Jumat (27/10/2023).

Studi Kelayakan LRT Bali Ditargetkan Rampung Akhir 2023Deni mengatakan bahwa jika kondisi headway masih berlangsung dalam beberapa hari kedepan ia akan kembali memilih menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja.

Keputusan tersebut lantaran ketika berangkat kerja akan memakan waktu yang lama, kemudian jadwal perjalanan juga kadang tidak sesuai.

Dia berharap perawatan terhadap trainset yang masuk depo dapat segera selesai sehingga waktu tunggu menjadi lebih cepat.

