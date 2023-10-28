Harga Bahan Pangan Fluktuatif, Partai Perindo: Gulirkan Bansos

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah terus berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan dalam enam bulan terakhir. Kenaikan harga yang tak terkendali ini bukan hanya menyulitkan rakyat, tapi berdampak pula pada para pedagang yang kesulitan menjual dagangannya.

Terkait hal itu, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan turun langsung ke Pasar Tradisional Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mengecek fluktuasi harga bahan pangan.

BACA JUGA: Saksi Partai Perindo Mulai Tancap Gas Hadapi Pemilu 2024

Hasilnya, ditemukan hampir semua komoditas bahan pangan naik lebih dari 50 persen dibanding harga enam bulan lalu, khususnya untuk sayur-sayuran.

"Harga cabe rawit merah malah kenaikannya seratus persen lebih. Padahal, 6 bulan lalu hanya berkisar di harga Rp35.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp80.000 per kilogram," ujar Yerry dalam keterangannya, Sabtu (28/10/2023).

Kenaikan harga bahan pangan itu, lanjut Yerry, memang tidak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan. Sehingga, harga bahan pangan hasil pertanian otomatis naik karena berkurangnya hasil panen.