Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bahan Pangan Fluktuatif, Partai Perindo: Gulirkan Bansos

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:32 WIB
Harga Bahan Pangan Fluktuatif, Partai Perindo: Gulirkan Bansos
Jubir Partai Perindo Yerry Minta Gulirkan Bansos usai Harga Pangan Naik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah terus berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan dalam enam bulan terakhir. Kenaikan harga yang tak terkendali ini bukan hanya menyulitkan rakyat, tapi berdampak pula pada para pedagang yang kesulitan menjual dagangannya.

Terkait hal itu, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan turun langsung ke Pasar Tradisional Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mengecek fluktuasi harga bahan pangan.

Hasilnya, ditemukan hampir semua komoditas bahan pangan naik lebih dari 50 persen dibanding harga enam bulan lalu, khususnya untuk sayur-sayuran.

"Harga cabe rawit merah malah kenaikannya seratus persen lebih. Padahal, 6 bulan lalu hanya berkisar di harga Rp35.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp80.000 per kilogram," ujar Yerry dalam keterangannya, Sabtu (28/10/2023).

Kenaikan harga bahan pangan itu, lanjut Yerry, memang tidak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan. Sehingga, harga bahan pangan hasil pertanian otomatis naik karena berkurangnya hasil panen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement