7 Rest Area Unik yang Wajib Dikunjungi

JAKARTA - Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area adalah lokasi peristirahatan yang ada di jalan tol atau jalur antar kota.

Umumnya rest area digunakan untuk mengisi bahan bakar, menjalankan ibadah, mengisi perut atau sebagai tempat beristirahat saat perjalanan jauh.

Namun, tidak hanya itu terdapat rest area dengan pemandangan indah, bangunan unik hingga mempunyai fasilitas yang lengkap.

Melansir dari akun resmi Instagram @kemenpupr, berikut 7 rest area yang wajib dikunjungi :

1. Rest Area KM 19 Jakarta Cikampek

Rest area ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang baik dan lengkap, salah satunya hotel.

Rest area ini mudah dikenali karena memiliki desain modern yang menarik, bahkan kanopi di area SPBU pernah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia- Indonesia (MURI) sebagai kanopi terunik se Indonesia.

2. Rest Area KM 102 Arah Cirebon

Rest area ini memiliki desain modern dan minimalis yang membuatnya sangat instagrammable.

Tidak hanya itu, rest area ini juga menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, mulai dari tempat istirahat, toilet hingga warung makan yang menyediakan berbagai kuliner khas sekitar.

3.Rest Area KM 260B Brebes

Rest area ini terkenal karena desain arsitekturnya yang terlihat unik dari nuansa industri bekas pabrik gula yang masih dipertahankan dan berbagai fasilitas lengkap bagi para pengunjung.

4.Rest Area KM 456 Semarang - Solo

Rest area yang terletak di ruas jalan Tol Trans- Jawa ini memiliki pemandangan yang indah dan menawan dengan sky bridge yang menghubungkan bangunan di kanan dan kiri jalan tol sebagai daya tariknya.

Selain itu beberapa gerai ritel, tempat makan ternama hingga kuliner khas Jawa Tenah dapat ditemui di sini.

5.Rest Area KM 429 Semarang- Solo

Rest area ini sangat populer di kalangan pengendara jalan tol karena memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan nyaman.

Salah satunya masjid yang berukuran besar dengan kubah warna merah hati yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga tempat istirahat bagi pengguna jalan tol.