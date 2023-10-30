Menhub Groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai

JAKARTA - Peletakan batu pertama atau groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B Rute Velodrome-Manggarai resmi dilakukan di Jakarta Internasional Velodrome pada Senin (30/10/2023).

Groundbreaking tersebut dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan didampingi oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartnomo.

Menhub mengapresiasi Pemerintah DKI Jakarta yang mempunyai inisiatif untuk menghasilkan angkutan perkotaan massal dengan anggaran sendiri.

"Jakarta adalah satu kota yang menjadi model bagi kota-kota di Indonesia. Niatan baik ini sangat diapresiasi kareena dengan adanya anggaran dari pemda sendiri, inisiasi dari Pemda sendiri menghasilkan angkutan perkotaan dan akan menjadi contoh provinsi lainnya," kata Menhub.

Dia menuturkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membangun angkutan massal perkotaan adalah keharusan.