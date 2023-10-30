Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:57 WIB
Menhub Groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai
Menhub Budi Karya Sumadi meletakan batu pertama proyek LRT Jakarta 1B (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peletakan batu pertama atau groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B Rute Velodrome-Manggarai resmi dilakukan di Jakarta Internasional Velodrome pada Senin (30/10/2023).

Groundbreaking tersebut dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan didampingi oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartnomo.

Menhub mengapresiasi Pemerintah DKI Jakarta yang mempunyai inisiatif untuk menghasilkan angkutan perkotaan massal dengan anggaran sendiri.

"Jakarta adalah satu kota yang menjadi model bagi kota-kota di Indonesia. Niatan baik ini sangat diapresiasi kareena dengan adanya anggaran dari pemda sendiri, inisiasi dari Pemda sendiri menghasilkan angkutan perkotaan dan akan menjadi contoh provinsi lainnya," kata Menhub.

Dia menuturkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membangun angkutan massal perkotaan adalah keharusan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement