8 Produk Israel Diboikot oleh Warga Dunia

JAKARTA - 8 produk Israel yang diboikot oleh warga dunia akan dibahas secara lengkap pada artikel ini.

Seperti yang diketahui bahwa Israel sedang menjadi sorotan warga dunia akibat konfliknya dengan kelompok hamas dan menyerang ke wilayah Palestina tanpa henti.

Hal ini membuat sebagian besar masyarakat dunia murka.

Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mengalami peningkatan di beberapa negara.

BDSmerupakan gerakan boikot (penolakan) dari konsumen agar dapat meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk dari Israel.

Tujuan dari BDS sendiri untuk dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar dapat memberikan hak setara kepada Palestina.

Selain itu, BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja murah.

Lantas, apa saja produk milik Israel yang diboikot oleh gerakan BDS?

1. Puma

Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun puma diboikot karena menjadi sponsor Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) yang beroperasi di pemukiman ilegal di tanah Palestina.

"Puma memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IFA, salah satunya klub sepak bola yang berbasis di pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina," tulis BDS Movement.

2. HP

Ditargetkan karena menyediakan teknologi yang digunakan dalam aktivitas Israel terkait apartheid, kependudukan, dan pemukiman kolonial.

"Selain menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel dan pengepungan Gaza, HP juga menyediakan Itanium servers eksklusif kepada Otoritas Penduduk dan Imigrasi Israel untuk sistem Aviv mereka," tulis BDS Movement.