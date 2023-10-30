4 Tanda Kulkas Perlu Diganti agar Makanan Tak Cepat Busuk

JAKARTA – Kulkas menjadi solusi praktis untuk menyimpan makanan dan minuman, terutama di musim kemarau.

Diketahui, cuaca panas bisa membuat makanan lebih cepat membusuk atau mengering karena kurangnya kelembaban udara.

Panas yang ekstrem dan kekurangan kelembaban dapat mempercepat pembusukan makanan, seperti pada buah, sayuran, dan daging. Makanan yang terpapar langsung oleh sinar matahari atau udara panas juga menjadi lebih rentan terhadap kerusakan.

Salah satu kulkas yang cocok untuk menyimpan makanan adalah Polytron Belleza Jumbo PRW 23VX. Teknologi inverter yang hemat listrik berguna untuk menghemat biaya energi, sehingga tagihan tidak membengkak tapi makanan tetap segar.

“Sistem pendinginan yang canggih dengan cooling engine yang menyebarkan dingin dari berbagai arah akan memastikan makanan dan minuman Anda tetap dalam kondisi terbaik.” kata Albert Fleming, General Manager of Home Appliances dari Polytron saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat, 27 Oktober 2023.

Polytron Belleza Jumbo PRW 23VX merupakan kulkas dua pintu dengan dimensi ukuran panjang 58,7 cm, lebar 57,6 cm, dan tinggi 138,8 cm. Kapasitasnya mencapai 220 liter dengan konsumsi daya 140 Watt.