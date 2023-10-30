Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenag Buka Seleksi Terbuka Calon Pejabat Eselon II, Ini Syarat hingga Cara Daftarnya

Arfiah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:49 WIB
Kemenag Buka Seleksi Terbuka Calon Pejabat Eselon II, Ini Syarat hingga Cara Daftarnya
Sekjen Kemenag, Nizar soal seleksi terbuka calon pejabat eselon II. (Foto: Kemenag)
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar seleksi terbuka untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II. Pendaftaran dibuka mulai 30 Oktober hingga 15 November 2023.

Ada enam formasi yang dibuka proses seleksinya, yaitu Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal. Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

 BACA JUGA:

“Pendaftaran dibuka secara online mulai 30 Oktober sampai 15 November 2023,” kata Sekjen Kemenag Nizar di Jakarta dari keterangan resmi, Senin (30/10/2023).

Adapun pelamar dapat mendaftar dengan mengakses laman https://ropeg.kemenag.go.id/apps/seleksijpt/, lalu mengunggah dokumen persyaratan. 

Pelamar dinyatakan selesai proses pendaftarannya jika telah mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran online.

Panitia selanjutnya akan melakukan proses Seleksi Administrasi dengan memeriksa dokumen persyaratan yang diunggah pelamar. Seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur. 

“Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada 21 November 2023,” ucapnya.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi. Tahap seleksi kompetensi meliputi: 

- Penulisan Makalah

-  Asesmen Kompetensi

- Wawancara Akhir

- Rekam Jejak.

“Penulisan Makalah digelar pada 28 November 2023. Asesmen Kompetensi pada 29 November sampai 1 Desember 2023. Sedang wawancara akhir digelar 9 - 10 Desember 2023,” jelasnya.

