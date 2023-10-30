Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Pinjam Uang di BPJS Ketenagakerjaan

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:04 WIB
Cara Pinjam Uang di BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara pinjam uang di BPJS ketenagakerjaan yang perlu diketahui.

Para pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat melakukan peminjaman uang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan melalui program Dana Siaga.

Untuk dapat meminjam uang melalui BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya bisa mengajukan pinjaman secara online melalui aplikasi JMO Mobile.

Lantas, bagaimana cara meminjam uang melalui BPJS Ketenagakerjaan? Berikut catatan Okezone, Senin (30/10/2023):

1. Cara Pinjam Uang Ke BPJS Ketenagakerjaan

- Buka aplikasi JMO di ponsel, kemudian pilih "Dana Siaga"

- Pilih "Mitra Penyedia Dana Siaga"

- Ketahui syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman online

- Pilih "Daftar Sekarang" atau pilih "Masuk" jika telah memiliki akun Dana Siaga

- Login dengan nomor handphone yang terdaftar pada mitra penyedia

- Pilih "Ajukan Sekarang" untuk memulai proses pengajuan Dana Siaga

- Lengkapi formulir yang terdapat pada layar

- Isi formulir dengan informasi rekening yang digunakan untuk pengiriman gaji

- Verifikasi formulir pengajuan pinjaman

- Pastikan data yang terdapat di layar sudah sesuai

- Pengajuan dalam proses analisa

- Cek hasil analisa pinjaman, klik "Terima Tawaran" untuk melanjutkan proses pinjaman.

