HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Sebut Pendapatan Masyarakat Naik 20% pada 2020, Ini Penyebabnya

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:25 WIB
Menko Airlangga Sebut Pendapatan Masyarakat Naik 20% pada 2020, Ini Penyebabnya
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pendapatan per kapita masyarakat meningkat 20% berkat dilakukannya reforma agraria oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan Reforma Agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan Pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

 BACA JUGA:

"Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022," kata Airlangga usai Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Gandaria City, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Airlangga mengatakan bahwa Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.

 BACA JUGA:

Tercatat hingga bulan Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektar.

Oleh karenanya, Airlangga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

