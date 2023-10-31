Advertisement
HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap China, Wamen BUMN: Baru Mulai Buat Studi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:20 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap China, Wamen BUMN: Baru Mulai Buat Studi
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan China. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan China. Penandatanganan joint study antara Indonesia dan otoritas China itu sudah dilakukan.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyatakan, pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan China Railway, sehingga proses studinya akan segera dilakukan.

"Ini baru mulai membuat studinya. Kemarin kita dari China menandatangani kesepakatan untuk melakukan joint study dengan China Railway," ujar Tiko saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Rencana pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, setelah mega proyek di sektor transportasi serupa rampung di bangun dengan menghubungkan jalur Jakarta-Bandung.

Kepastian proyek itu pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke China dan melakukan perjanjian kerja sama sama dengan otoritas di negara setempat.

Halaman:
1 2
