HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Produk Israel yang Beredar di Indonesia

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:35 WIB
Ini Produk Israel yang Beredar di Indonesia
Produk Israel yang diboikot. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah produk Israel ternyata dijual di Indonesia. Bahkan produk ini berhasil menarik minat masyarakat untuk membeli.

Dalam catatan Okezone pada Rabu (1/11/2023), berikut daftar produk Israel yang dijual di Indonesia.

 BACA JUGA:

1. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.

2. Edushape

Edushape, merek mainan anak-anak asal Israel, bukan hanya sekadar mainan biasa.

Mereka adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Meski proses produksinya berlokasi di China, keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

 BACA JUGA:

3. Teva Pharmaceutical Industries

Teva Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi Israel, menjelma menjadi kekuatan besar di dunia farmasi.

Mereka memiliki hubungan kuat dengan Indonesia setelah mengakuisisi PT Actavis Generics pada 2016. Ini membuktikan bahwa kualitas kesehatan tidak kenal batasan wilayah.

Halaman:
1 2
