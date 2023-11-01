Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jakarta Turun Tangan Bantu Roda LRT Jabodebek yang Aus

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:02 WIB
LRT Jakarta Turun Tangan Bantu Roda LRT Jabodebek yang Aus
LRT Jakarta turun tangan bantu LRT Jabodebek. (Foto: KAI)
JAKARTA - PT LRT Jakarta turun tangan untuk membantu moda LRT Jabodebek yang saat ini yang mengalami gangguan keausan roda. Bantuan ini dalam hal mesin bubut roda.

Kesanggupan LRT Jakarta untuk membantu LRT Jabodebek ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Perhubungan terhadap LRT Jakarta.

Pasalnya saat ini LRT Jabodebek hanya mengoperasikan 9 trainset, sedangkan 18 trainset saat ini menunggu antrean pembubutan roda. Hal ini juga lantaran pihak LRT Jabodebek hanya mempunyai 1 mesin bubut saja.

"LRT Jakarta tentu akan mendukung jika fasilitas ini diperlukan dan direkomendasikan oleh DJKA untuk perawatan sarana lain ke depannya," kata Corporate Secretary PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi, Selasa, 31 Oktober 2023.

Sheila mengatakan bahwa LRT Jakarta memiliki fasilitas perawatan berupa bubut roda untuk sarana dengan standard gauge 1435 mm seperti sarana LRT Jabodebek.

"Di mana sebelumnya LRTJ pernah melaksanakan perawatan bubut roda ini untuk sarana KA Makassar-Parepare yang memiliki standard gauge yang sama," ucapnya.

