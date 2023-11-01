Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Peduli dan PT ICI Paints Indonesia Gelar Pelatihan dan Beri Bantuan Penataan Lingkungan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:59 WIB
MNC Peduli dan PT ICI Paints Indonesia Gelar Pelatihan dan Beri Bantuan Penataan Lingkungan
MNC Peduli bersama Dulux gelar pelatihan mural (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli mengadakan pelatihan pengecatan untuk pembuatan mural. Pelatihan digelar bersama PT ICI Paints Indonesia melalui program CSR Dulux Let’s Colour.

Kegiatan tersebut juga bekerjasama dengan Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Kebon Jeruk yang selaras dengan perencanaan Kelurahan dalam penataan di lingkungannya masing-masing.

"Kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya lebih banyak dalam pemanfaatan cat dengan pengecatan-pengecatan atau juga dengan membuat mural untuk keindahan di lingkungan sekitar," kata Head of CSR MNC Group Tengku Havid di Kantor Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Havid menjelaskan, kegiatan pelatihan ini memberikan pengetahuan kepada para peserta bagaimana proses pengaplikasian gambar ke media mural dengan mempertimbangkan estetika dan kebutuhan pesan yang ingin disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan.

Turut juga diberikan masukkan tentang kompilasi pewarnaan, pencampuran pewarnaan serta bagaimana cara pengecatan dalam pembuatan suatu mural yang dilakukan dengan mempraktekkannya secara langsung.

"Kita ingin bahwa Kegiatan ini dapat memperindah dalam penataan lingkungan di sekitar kelurahan Kebon Sirih dan Kebon Jeruk," ujarnya.

Bak gayung bersambut, antusiasme peserta juga cukup tinggi dalam kegiatan tersebut. Puluhan peserta dari perwakilan Karang Taruna, pengurus RW/RT dan tim PPSU Kelurahan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar dapat berperan serta secara bersama sama dalam melakukan penataan di lingkungannya masing-masing.

Halaman:
1 2
