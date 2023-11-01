Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soroti Digitalisasi UMKM, Menkop UKM: Ciptakan Ekonomi Baru

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:02 WIB
Soroti Digitalisasi UMKM, Menkop UKM: Ciptakan Ekonomi Baru
MenkopUKM Teten Masduki soroti digitalisasi UMKM. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar mencapai 60%.

Dengan era digitalisasi ini membuat para pelaku UMKM harus dapat lebih beradaptasi dengan segala perubahan yang ada.

 BACA JUGA:

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki pun menyoroti soal pentingnya digitalisasi UMKM.

“Pemerintah telah mengundangkan Permendag No. 31 Tahun 2023, memastikan disclaim usaha di Indonesia berpihak pada tumbuh kembangnya pelaku UMKM pada platform digital,” katanya di acara Whatsapp Business Summit, Rabu (1/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Teten dengan digitalisasi ini diharapkan tidak membunuh ekonomi yang sebelumnya sudah ada.

Halaman:
1 2
