Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Akibat Tidak Membayar Easycash?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:35 WIB
Apa Akibat Tidak Membayar Easycash?
Ilustrasi untuk apa akibat tidak membayar Easycash (Foto: Okezone/Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Apa akibat tidak membayar Easycash? Pertanyaan tersebut mungkin pernah terlintas di benak para penggunanya.

Teknologi Easycash sendiri menjadi salah satu aplikasi fintech yang memiliki basis pengguna terbesar di Indonesia.

Bahkan tidak hanya populer di Tanah Air, Easycash juga populer di beberapa negara lain di kawasan Asia. Perusahaan berbasis aplikasi peer-to-peer lending ini merupakan penyedia jasa pinjaman online alias pinjol yang sudah resmi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keamanan (OJK).

Oleh karena itu, peminjam akan mendapatkan akibat jika tidak membayar Easycash. Apa sajakah akibatnya? Simak informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023) berikut ini.

3. Peringatan melalui pesan

Risiko pertama yang akan didapatkan jika telat membayar cicilan atau berusaha kabur dari tanggung jawab pembayaran dari Easycash adalah Anda akan mendapatkan peringatan melalui pesan, baik itu sms, email, Whatsapp, atau pesan di aplikasi itu sendiri.

Jika keterlambatan dirasa sudah cukup lama dan Anda tidak mengindahkan peringatan dari pesan yang dikirimkan oleh pihak Easycash, maka biasanya mereka akan memberikan peringatan lagi melalui telepon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838//pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771//ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182680//ojk-5io4_large.jpg
OJK Imbau Masyarakat Tak Menghindar saat Sulit Bayar Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667//debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684//ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216//pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement