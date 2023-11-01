Apa Akibat Tidak Membayar Easycash?

JAKARTA- Apa akibat tidak membayar Easycash? Pertanyaan tersebut mungkin pernah terlintas di benak para penggunanya.

Teknologi Easycash sendiri menjadi salah satu aplikasi fintech yang memiliki basis pengguna terbesar di Indonesia.

Bahkan tidak hanya populer di Tanah Air, Easycash juga populer di beberapa negara lain di kawasan Asia. Perusahaan berbasis aplikasi peer-to-peer lending ini merupakan penyedia jasa pinjaman online alias pinjol yang sudah resmi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keamanan (OJK).

Oleh karena itu, peminjam akan mendapatkan akibat jika tidak membayar Easycash. Apa sajakah akibatnya? Simak informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023) berikut ini.

3. Peringatan melalui pesan

Risiko pertama yang akan didapatkan jika telat membayar cicilan atau berusaha kabur dari tanggung jawab pembayaran dari Easycash adalah Anda akan mendapatkan peringatan melalui pesan, baik itu sms, email, Whatsapp, atau pesan di aplikasi itu sendiri.

Jika keterlambatan dirasa sudah cukup lama dan Anda tidak mengindahkan peringatan dari pesan yang dikirimkan oleh pihak Easycash, maka biasanya mereka akan memberikan peringatan lagi melalui telepon.