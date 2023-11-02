Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melesat Usai The Fed Tahan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:09 WIB
Wall Street Melesat Usai The Fed Tahan Suku Bunga
Wall Street Berakhir Menguat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Nasdaq naik hingga 1,6% atau menjadi indeks utama yang memimpin kenaikan.

Hal itu terjadi setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuan dan komentar dari pejabat tinggi memicu optimisme investor bahwa kenaikan suku bunga telah dilakukan meskipun bank sentral membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan lebih lanjut.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 221,71 poin, atau 0,67%, menjadi 33.274,58, S&P 500 (.SPX) bertambah 44,06 poin, atau 1,05%, menjadi 4.237,86 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 210,23 poin, atau 1,64% menjadi 13.061,47.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan, pembuat kebijakan akan mengambil tindakan dengan hati-hati meskipun mereka belum yakin kondisi keuangan cukup membatasi untuk mencapai inflasi serendah yang diinginkan bank sentral.

"Hal ini karena pejabat tinggi The Fed tidak begitu asertif mengenai suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama seperti yang dia lakukan pada konferensi pers sebelumnya," ungkap Direktur Pelaksana Perdagangan Ekuitas Wedbush Securities, Michael James, dilansir dari Reuters, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, Ahli Strategi Investasi Senior Allianz Investment, Charlie Ripley, menyampaikan bahwa meskipun masih ada potensi risiko bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga lagi, komentar Powell menunjukkan bahwa batas kenaikan suku bunga telah menjadi lebih tinggi.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, hanya dua sektor yang melemah dengan sektor energi (.SPNY) turun 0,3% sementara sektor kebutuhan pokok konsumen (.SPLRCS) turun tipis 0,06%. Yang memperoleh keuntungan terbesar adalah teknologi informasi sensitif (.SPLRCT), yang naik 2% dan layanan komunikasi (.SPLRCL), yang naik 1,8%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement