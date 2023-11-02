Daftar Pinjol Ilegal yang Diblokir

, Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:05 WIB

JAKARTA - Ada ratusan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) telah memblokir 288 pinjaman online (pinjol) ilegal berdasarkan pada data terbaru 6 September 2023.

Satgas PAKI yang didukung oleh tim cyber patrol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 243 entitas dan 45 konten pinjol ilegal. Pinjol ilegal tersebut ditemukan di sejumlah website, aplikasi dan sosial media.

Berikut daftar entitas pinjol ilegal yang ditemukan OJK:

· KTA Pintar - Pinjam Uang Cepat,Mudah & Dana Kilat

· Uang sesame - Pinjaman KTA Instan dan Mudah

· Uang-Mesin-[adalah aplikasi pinjaman online KTA]

· Aman Pinjam - Solusi Pinjaman

· KTA Mudah