Apa yang Israel Miliki? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apa yang Israel miliki? Ternyata ada beberapa hal yang dimiliki Israel untuk menopang pertumbuhan negaranya.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih terus bergulir hingga disoroti berbagai pihak dunia.

Dikutip dari Britannica pada Kamis (2/11/2023), berikut ini akan diulas apa yang dimiliki Israel:

1. Diversifikasi Imigran dan Pendidikan Barat

Salah satu faktor utama yang membedakan Israel dari negara Timur Tengah lainnya adalah adanya jumlah besar imigran berpendidikan tinggi dan berlatar belakang Barat dari Eropa dan Amerika Utara.

Imigran ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan Gross National Product (GNP) Israel.

Meskipun harus beradaptasi dengan pekerjaan baru, mereka membentuk tenaga kerja yang terampil. Kombinasi ini dengan pembentukan universitas dan lembaga penelitian yang cepat mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini.

2. Sumber Dana yang Beragam

Israel mendapatkan dana dari berbagai sumber. Selain dana yang diberikan oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia, Israel menerima reparasi dari Jerman Pasca Perang Dunia II atas kejahatan Nazi.

Hibah dari pemerintah AS, modal yang dibawa oleh para imigran, pinjaman, kredit komersial, dan investasi asing juga telah menguatkan ekonomi Israel.

3. Tujuan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Israel adalah pertumbuhan berkelanjutan dan integrasi lebih lanjut dengan pasar dunia.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti pertumbuhan populasi yang cepat, boikot oleh sebagian besar negara Arab, dan inflasi tinggi, Israel telah berhasil mencapai standar hidup yang tinggi bagi sebagian besar penduduknya.

Selain itu, mereka telah melihat pertumbuhan sektor ekspor industri dan pariwisata yang signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata. Ada ketimpangan ekonomi di antara warga negara Israel, terutama antara Sefardim dan Ashkenazi.