Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Israel Miliki? Ini Jawabannya

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:16 WIB
Apa yang Israel Miliki? Ini Jawabannya
Apa yang dimiliki Israel? (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang Israel miliki? Ternyata ada beberapa hal yang dimiliki Israel untuk menopang pertumbuhan negaranya.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih terus bergulir hingga disoroti berbagai pihak dunia.

Dikutip dari Britannica pada Kamis (2/11/2023), berikut ini akan diulas apa yang dimiliki Israel:

1. Diversifikasi Imigran dan Pendidikan Barat

Salah satu faktor utama yang membedakan Israel dari negara Timur Tengah lainnya adalah adanya jumlah besar imigran berpendidikan tinggi dan berlatar belakang Barat dari Eropa dan Amerika Utara.

Imigran ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan Gross National Product (GNP) Israel.

Meskipun harus beradaptasi dengan pekerjaan baru, mereka membentuk tenaga kerja yang terampil. Kombinasi ini dengan pembentukan universitas dan lembaga penelitian yang cepat mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini.

2. Sumber Dana yang Beragam

Israel mendapatkan dana dari berbagai sumber. Selain dana yang diberikan oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia, Israel menerima reparasi dari Jerman Pasca Perang Dunia II atas kejahatan Nazi.

Hibah dari pemerintah AS, modal yang dibawa oleh para imigran, pinjaman, kredit komersial, dan investasi asing juga telah menguatkan ekonomi Israel.

3. Tujuan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Israel adalah pertumbuhan berkelanjutan dan integrasi lebih lanjut dengan pasar dunia.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti pertumbuhan populasi yang cepat, boikot oleh sebagian besar negara Arab, dan inflasi tinggi, Israel telah berhasil mencapai standar hidup yang tinggi bagi sebagian besar penduduknya.

Selain itu, mereka telah melihat pertumbuhan sektor ekspor industri dan pariwisata yang signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata. Ada ketimpangan ekonomi di antara warga negara Israel, terutama antara Sefardim dan Ashkenazi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement