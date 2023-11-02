Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Faktor Kenaikan Harga Bahan Pokok, Ganjar Pranowo Komitmen Siap Menstabilkan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:09 WIB
Faktor Kenaikan Harga Bahan Pokok, Ganjar Pranowo Komitmen Siap Menstabilkan
Ganjar Pranowo bahas soal harga pangan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Jika terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah menjamin stabilitas kebutuhan harga pokok.

Sebelumnya, ia telah memaparkan tujuh rencana aksi besar yang jika terpilih menjadi Presiden Indonesia masa depan, akan dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah yang terkenal dekat dengan masyarakat.

Ganjar Pranowo berdedikasi untuk meningkatkan pasokan dan ketersediaan dengan memperhatikan birokrasi dan memperluas pusat produksi bahan pokok guna menjaga stabilitas harga barang-barang tersebut. Selain itu, ia akan berupaya menjaga keseimbangan antara impor dan ekspor pangan serta mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan beras.

Ganjar Pranowo juga menekankan bahwa larangan ekspor beras yang diberlakukan oleh Thailand, Vietnam, dan India saat ini menjadi pendorong utama upaya Ganjar untuk mengurangi ketergantungan india pada impor beras. Hal tersebut diungkapkan Ganjar saat menghadiri acara Bicara Gagasan yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada 19 September 2023.

Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kenaikan Harga Pokok

Meningkatnya harga pangan dan kebutuhan bahan pokok lainnya adalah hal yang lumrah. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok, termasuk gula, telur, kedelai, minyak goreng, gas, dan daging. Misalnya, harga satu

kilogram beras di Kabupaten Tangerang akan naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 pada tahun 2023.

Halaman:
1 2
