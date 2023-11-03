Tak Seimbang, Ini Penyebab Permintaan Minyak Sawit Lebih Besar Dibandingkan Produksi

Permintaan minyak sawit tak seimbang dengan produksinya. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan bahwa permintaan minyak sawit dan minyak nabati lebih besar daripada produksinya.

sehingga hal tersebut mendorong harga untuk meningkat.

Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan program replanting atau peremajaan tanaman sawit menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan produktivitas.

"Program replanting ini adalah salah satu cara atau bahkan cara kita untuk meningkatkan pasokan minyak sawit ke pasar internasional dan juga memenuhi peningkatan permintaan di pasar domestik," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (3/11/2023).

Fadhil khawatir jika produksi sawit terus mengalami penurunan, maka Indonesia akan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi.