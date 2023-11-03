Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Seimbang, Ini Penyebab Permintaan Minyak Sawit Lebih Besar Dibandingkan Produksi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:13 WIB
Tak Seimbang, Ini Penyebab Permintaan Minyak Sawit Lebih Besar Dibandingkan Produksi
Permintaan minyak sawit tak seimbang dengan produksinya. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan bahwa permintaan minyak sawit dan minyak nabati lebih besar daripada produksinya.

sehingga hal tersebut mendorong harga untuk meningkat.

 BACA JUGA:

Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan program replanting atau peremajaan tanaman sawit menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan produktivitas.

"Program replanting ini adalah salah satu cara atau bahkan cara kita untuk meningkatkan pasokan minyak sawit ke pasar internasional dan juga memenuhi peningkatan permintaan di pasar domestik," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (3/11/2023).

 BACA JUGA:

Fadhil khawatir jika produksi sawit terus mengalami penurunan, maka Indonesia akan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement