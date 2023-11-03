Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Tak Lagi Ekspor Gas pada 2036, Mayoritas untuk Dalam Negeri

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:21 WIB
RI Tak Lagi Ekspor Gas pada 2036, Mayoritas untuk Dalam Negeri
RI Tak Akan Ekspor Gas pada 2036. (Foto :Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat bahwa pada 2036 Indonesia tidak lagi mengekspor gas bumi dan 100% produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Kita sudah tidak ekspor gas lagi pada tahun 2036, kita manfaatkan untuk dalam negeri selama dengan catatan, infrastrukturnya sudah lengkap," kata Djoko, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Menurut dia, untuk menyetop ekspor tersebut, saat ini, pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung gas bumi.

Di antaranya, pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei.

Pembiayaan proyek tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui skema tahun jamak dengan kebutuhan anggaran pembangunan pipa gas Cisem mencapai Rp4,47 triliun dan Dumai-Sei Mangkei Rp6,6 triliun.

Dengan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi, lanjutnya, maka akan meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, salah satunya jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga.

"Sekarang, sudah hampir 900.000 sambungan rumah tangga, dengan APBN 80 persen dan 20% sisanya dilakukan PT PGN Tbk," jelas Djoko.

Topik Artikel :
Gas Bumi Ekspor Gas Minyak Gas Migas
