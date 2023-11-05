Nasib Ribuan Pekerja Hotel Sultan di Tengah Polemik Sengketa Lahan

JAKARTA - PT Indobuildco menyampaikan bahwa ada ribuan orang yang bergantung hidupnya dari bekerja di Hotel Sultan.

Jika hotel tersebut dikosongkan, maka berdampak langsung pada hajat hidup mereka.

Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan, melalui Kuasa Hukumnya, Hamdan Zoelva mengatakan, tak hanya karyawan saja yang bekerja di hotel bintang lima itu, namun ada vendor hingga sopir taksi.

Pernyataan Hamdan Zoelva merupakan respon atas pernyataan Kuasa Hukum Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK), Saor Siagian. Di mana, dia melayangkan somasi kepada karyawan Hotel Sultan. Isi somasi berupa ancaman pidana, bila karyawan masih beraktivitas di kawasan hotel.

"Baik sebagai karyawan maupun vendor, termasuk sopir taksi. Di mana letak rasa kemanusiaan PPKGBK jika secara sepihak memaksa karyawan berhenti bekerja?," ucap Hamdan melalui keterangan resmi yang diterima, Minggu (5/11/2023).

"Apakah PPKGBK yang akan menghidupi mereka? Biarlah proses hukum berlangsung dan majelis hakim memutuskan seadil-adilnya," lanjutnya.