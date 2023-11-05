Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ulang Tahun ke-69, Pak Bas: Tak Ada Hal Instan Semua Melalui Proses

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:01 WIB
Ulang Tahun ke-69, Pak Bas: Tak Ada Hal Instan Semua Melalui Proses
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono rayakan ulang tahun ke-69. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR), Basuki Hadimuljono merayakan ulang tahunnya yang ke-69 pada Minggu (5/11/2023).

Pak Bas sapaan akrabnya ini menerima ucapan selamat ulang tahun dari berbagai pihak, termasuk akun sosial media Sekretariat Kabinet.

 BACA JUGA:

Dalam perayaan ulang tahunnya ini, Pak Bas menekankan pentingnya proses dalam mencapai prestasi dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

"Tidak ada hal instan. Semuanya melalui proses, baik dalam dunia nyata maupun dalam aspek spiritual. Semua perlu melalui tahapan untuk menjadikan Indonesia unggul di masa depan," ujar Basuki melalui akun Twitter resmi setkabgoid.

 BACA JUGA:

Pak Bas diketahui telah menjabat sebagai Menteri PUPR sejak periode pemerintah Presiden Jokowi 2014–2019. Kemudian da kembali menjabat sebagai Menteri tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 23 Oktober 2019 hingga kini.

Halaman:
1 2
