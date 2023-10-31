Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Basuki: Semua Stadion Sudah Siap Dipakai Piala Dunia U-17

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:23 WIB
Menteri Basuki: Semua Stadion Sudah Siap Dipakai Piala Dunia U-17
Stadion Piala Dunia U-17 Sudah Siap. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa semua penyiapan stadion untuk perhelatan Piala Dunia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 sudah selesai.

"Semua penyiapan stadion untuk Piala Dunia U-17 sudah selesai," ujar Basuki, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Basuki juga menegaskan bahwa semua stadion-stadion untuk perhelatan Piala Dunia U-17 dalam kondisi siap digunakan.

"Semua sudah siap dimanfaatkan untuk perhelatan Piala Dunia U-17," kata Basuki.

Sebelumnya, Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss.

Keputusan tersebut diambil oleh FIFA setelah Peru dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 karena ketidakpastian infrastruktur meski dinyatakan sebagai tuan rumah pada empat tahun yang lalu.

Hal tersebut yang menjadi alasan utama yang menyebabkan FIFA mencabut status tuan rumah Peru.

FIFA World Cup U-17 dipertandingkan di empat kota yaitu Jakarta, Solo, Bandung dan Surabaya. Piala Dunia U-17 berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/470/2919691/disorot-biaya-renovasi-ganti-rumput-jis-rp6-miliar-demi-piala-dunia-u-17-2023-siuGjpWQoC.jpg
Disorot, Biaya Renovasi Ganti Rumput JIS Rp6 Miliar demi Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/320/2919609/nonton-piala-dunia-u-17-2023-di-jis-lebih-mudah-dan-nyaman-lewat-jpo-senilai-rp95-miliar-NHw8As5tNe.jpg
Nonton Piala Dunia U-17 2023 di JIS Lebih Mudah dan Nyaman Lewat JPO Senilai Rp95 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918596/5-fakta-piala-dunia-u-17-indonesia-cetak-sejarah-hingga-berdampak-pada-umkm-V3UugzlzGI.jpg
5 Fakta Piala Dunia U-17 Indonesia Cetak Sejarah hingga Berdampak pada UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918679/piala-dunia-u-17-gairahkan-ekonomi-dan-pariwisata-di-jawa-timur-uKhsRo7k3s.jpg
Piala Dunia U-17 Gairahkan Ekonomi dan Pariwisata di Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917561/pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-yang-dipuji-habis-habisan-mJPJKWiFhU.jpg
Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 yang Dipuji Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917199/ini-sosok-pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-indonesia-el0DJgGaAB.jpg
Ini Sosok Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement