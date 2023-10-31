Menteri Basuki: Semua Stadion Sudah Siap Dipakai Piala Dunia U-17

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa semua penyiapan stadion untuk perhelatan Piala Dunia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 sudah selesai.

"Semua penyiapan stadion untuk Piala Dunia U-17 sudah selesai," ujar Basuki, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Basuki juga menegaskan bahwa semua stadion-stadion untuk perhelatan Piala Dunia U-17 dalam kondisi siap digunakan.

"Semua sudah siap dimanfaatkan untuk perhelatan Piala Dunia U-17," kata Basuki.

Sebelumnya, Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss.

Keputusan tersebut diambil oleh FIFA setelah Peru dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 karena ketidakpastian infrastruktur meski dinyatakan sebagai tuan rumah pada empat tahun yang lalu.

Hal tersebut yang menjadi alasan utama yang menyebabkan FIFA mencabut status tuan rumah Peru.

FIFA World Cup U-17 dipertandingkan di empat kota yaitu Jakarta, Solo, Bandung dan Surabaya. Piala Dunia U-17 berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.