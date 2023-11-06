Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gandeng Insight Investments Management, MNC Sekuritas Edukasi Reksa Dana di FEB Universitas Negeri Padang

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:11 WIB
Gandeng Insight Investments Management, MNC Sekuritas Edukasi Reksa Dana di FEB Universitas Negeri Padang
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Reksa Dana (Foto: Okezone)
PADANG - MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah kegiatan edukasi pasar modal secara berkesinambungan.

MNC Sekuritas dan Insight Investments Management menggelar kegiatan edukasi reksa dana dalam gelaran acara Having Fund 2023 kepada ± 180 mahasiswa di Universitas Negeri Padang pada Senin (6/11/2023).

Acara yang mengusung tema Cerdas Reksa Dana tersebut dibuka dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Perengki Susanto.

Pemaparan edukasi dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Barat Early Saputra, dan Retail Sales, Distribution and Business Alliances Insight Investments Management Reyhan Adinugraha.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan, dalam keterangan tertulisnya, bahwa Galeri Investasi (GI) BEI Universitas Negeri Padang telah bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2021.

