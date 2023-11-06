Harga Beras dan Cabai Belum Turun, Partai Perindo Minta Pemerintah Fokus Kendalikan Gejolak Komoditas Pangan

Partai Perindo Soroti Harga Beras dan Cabai yang Naik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan meminta Pemerintah fokus pada pengendalian harga komoditas pangan. Pasalnya berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras dan cabai merah masih tetap tinggi.

"Harga beras medium masih dijual di rentang harga antara Rp13.200 sampai Rp13.300 per kg. Padahal, berdasarkan acuan Harga Eceran Tertinggi (HET), beras kualitas medium harusnya dijual Rp10.900 per kg. Jadi untuk beras belum ada penurunan harga," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Selanjutnya, harga cabai merah dan berbagai jenis produk sayur mayur juga masih tetap tinggi. Harga cabai rawit merah dijual di atas Rp70.000 per kg, dan cabai keriting di atas Rp58.000 per kg.

"Kami meminta Pemerintah tidak kendor dalam mengendalikan harga komoditas pangan," ujar Yerry.

Selain itu, Yerry menyarankan pemerintah untuk memperbanyak impor beras dan produk pertanian disaat stok pangan di Indonesia belum menurun. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dalam negeri.

"Untuk menurunkan harga, kami berharap pihak Badan Pangan Nasional lakukan operasi pasar secara berkala," imbau Yerry.