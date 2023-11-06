Apakah Rokok Kretek asal Indonesia? Begini Asal Usulnya

JAKARTA- Mengulik apakah rokok kretek asli Indonesia? Pasalnya banyaknya brand asal Indonesia menggunakan rokok kretek yang dijual pasaran.

Apalagi beberapa perusahaan rokok terbesar Indonesia sukses menjual rokok kretek di belahan dunia. Tentunya orang penasaran mengenai asal usul rokok kretek.

Lantas apakah rokok kretek asli Indonesia? Hal itu merupakan warisan nusantara. Sebab, diceritakan Pramoedya Ananta Toer pada 1950-an, dikutip dari buku "Kretek Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota". Ketika Haji Agus Salim, negarawan yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Inggris, menghisap kreteknya di satu pertemuan diplomatik di Kota London.

Aroma dari rokok tersebut memancing seorang diplomat barat bertanya tentang apa yang sedang dihisap oleh Agus Salim. Agus Salim pun menjawab "Inilah yang membuat nenek moyang Anda sekian abad lalu datang dan kemudian menjajah negeri kami". Setelah itu, rokok kian terkenal.

BACA JUGA: Kemenperin Angkat Suara soal Industri Rokok di RPP Kesehatan

Rokok kretek sendiri adalah rokok yang menggunakan tembakau asli yang dikeringkan, dipadukan dengan cengkeh dan saat dihisap terdengar bunyi kretek-kretek.

Tidak ada jejak pasti kapan rokok kretek lahir di nusantara. Akan tetapi, menurut budaya tutur dikalangan para pekerja pabrik rokok secara turun menurun, riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19.