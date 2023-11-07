Naik Tajam, BEI Gembok Saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Saham CUAN digembok karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham CUAN pada perdagangan hari ini, Selasa 7 November 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham CUAN tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Rendy Ridwansyah, Senin (6/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham CUAN.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.