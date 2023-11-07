Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik Tajam, BEI Gembok Saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |09:29 WIB
Naik Tajam, BEI Gembok Saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)
BEI suspensi saham CUAN (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Saham CUAN digembok karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham CUAN pada perdagangan hari ini, Selasa 7 November 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham CUAN tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Rendy Ridwansyah, Senin (6/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham CUAN.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement