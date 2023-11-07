Emiten Bus Lorena Balikkan Rugi Jadi Laba Rp2,14 Miliar di Kuartal III-2023

JAKARTA - PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) membukukan laba bersih Rp2,14 miliar hingga kuartal III-2023. Realisasi ini berbalik dari posisi rugi pada periode sama tahun lalu senilai Rp10,6 miliar.

Ini membuat perusahan bus antar-kota antar-provinsi (AKAP), mencetak laba per saham Rp6,13, dari semula rugi Rp30,33 per saham.

Peningkatan laba seiring pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 3,76% year-on-year (YoY) mencapai Rp70,54 miliar. Ini dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan dari shuttle bus menjadi Rp8,89 miliar, meskipun bukan pemasukan utama LRNA.

Di sisi lain pendapatan usaha bus AKAP sedikit melandai dari semula Rp61,53 miliar, menjadi Rp56,62 miliar, demikian juga bus AKAP jarak pendek senilai Rp2,22 miliar. Kenaikan lain terjadi di segmen bus angkutan bandara menjadi Rp2,79 miliar.

LRNA tampak mampu memangkas beban pendapatan langsung saat pendapatan meningkat, meskipun terdapat kenaikan biaya bahan bakar dari semula Rp13,2 miliar menjadi Rp16,97 miliar.

Penurunan beban yang signifikan mendongkrak marjin usaha. Laba kotor berada di angka Rp21,49 miliar, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang menyerap Rp7,48 miliar.

Kendati pos beban umum-administrasi sedikit membengkak, tetapi terdapat pertumbuhan dari pendapatan keuangan, sehingga laba sebelum pajak positif di angka Rp2,14 miliar.