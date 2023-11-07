Atap Stasiun LRT Cawang dan Kereta Cepat Halim Bocor, Kualitas Pembangunan Disorot Padahal Anggaran Besar

DPR Soroti soal kebocoran atap stasiun LRT dan stasiun Kereta Cepat Halim. (Foto: MPI)

JAKARTA - Atap stasiun LRT Cawang dan stasiun Halim Kereta Cepat pada Sabtu 4 November 2023 lalu bocor karena hujan deras.

Wakil Ketua Komisi V Anggota DPR RI, Roberth Rouw menyoroti adanya kebocoran atap dua stasiun ini.

Roberth mengaku dirinya kaget melihat berita di televisi soal adanya kebocoran tersebut. Pasalnya Stasiun tersebut baru saja resmi beroperasi pada beberapa bulan lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini proyek baru selesai. Baru hujan sehari, ini belum masuk ke musim hujan, itu plafonnya jebol artinya turun kayak air bah dari atas, ini apa ini?," kata Robert dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Selasa (7/11/2023).

Robert mengatakan bahwa kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, pasalnya proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh menelan biaya yang besar.