Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Atap Stasiun LRT Cawang dan Kereta Cepat Halim Bocor, Kualitas Pembangunan Disorot Padahal Anggaran Besar

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:59 WIB
Atap Stasiun LRT Cawang dan Kereta Cepat Halim Bocor, Kualitas Pembangunan Disorot Padahal Anggaran Besar
DPR Soroti soal kebocoran atap stasiun LRT dan stasiun Kereta Cepat Halim. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Atap stasiun LRT Cawang dan stasiun Halim Kereta Cepat pada Sabtu 4 November 2023 lalu bocor karena hujan deras.

Wakil Ketua Komisi V Anggota DPR RI, Roberth Rouw menyoroti adanya kebocoran atap dua stasiun ini.

 BACA JUGA:

Roberth mengaku dirinya kaget melihat berita di televisi soal adanya kebocoran tersebut. Pasalnya Stasiun tersebut baru saja resmi beroperasi pada beberapa bulan lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini proyek baru selesai. Baru hujan sehari, ini belum masuk ke musim hujan, itu plafonnya jebol artinya turun kayak air bah dari atas, ini apa ini?," kata Robert dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Selasa (7/11/2023).

 BACA JUGA:

Robert mengatakan bahwa kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, pasalnya proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh menelan biaya yang besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement