Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Semakin Pedas, Partai Perindo Minta Pemerintah Segera Perbanyak Stok

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |15:40 WIB
Harga Cabai Semakin Pedas, Partai Perindo Minta Pemerintah Segera Perbanyak Stok
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga cabai semakin pedas. Seperti harga cabai rawit merah di sejumlah daerah menyentuh Rp100 ribu per kilogram (kg).

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menilai, harga cabai rawit merah melonjak tinggi disebabkan kemarau panjang dan kekeringan. Sehingga menyebabkan hasil panen cabai rendah dan harga melonjak naik.

"Jadi tidak sepenuhnya benar kalau tingginya harga menguntungkan petani cabai. Kan produknya sedikit, jadi petani tidak bisa untung banyak," kata Yerry kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Oleh karena itu, Yerry yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebaiknya mengatur tata kelola niaga cabai dengan membuka keran impor untuk memperbanyak stok cabai dalam negeri.

"Sebagai langkah preventif, kami usulkan pihak Kementerian Perdagangan untuk impor cabai untuk mengamankan stok. Kalau ketersediaan barang tinggi, harga cabai bisa turun," ujar dia.

Dengan demikian, Yerry menyarankan agar Mendag jangan terlalu cepat bersikap tidak mengapa harga cabai melonjak tinggi demi keuntungan petani. Karena selain petani cabai belum tentu untung, jutaan keluarga yang selera makannya bergantung pada cabai juga menderita karena harganya tinggi.

Menurut Yerry, Pemerintah bisa saja impor cabai dari China sebagai negara penghasil cabai terbesar dunia. Sebagai perbandingan, menurut data Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO), produksi cabai China per tahun mencapai 15,8 juta ton. Sedangkan produksi cabai Indonesia hanya 1,8 juta ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/320/3101949/cabai-9j63_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Begini Penjelasan Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066946/curhat-pedagang-pasokan-melimpah-harga-cabai-anjlok-IksP3wx3ZN.jpg
Curhat Pedagang: Pasokan Melimpah, Harga Cabai Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037630/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp63-ribu-per-kg-daging-rp135-ribu-fa4amnjg38.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63 Ribu per Kg, Daging Rp135 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021731/harga-cabai-meroket-jadi-sorotan-jelang-idul-adha-ikp60hOBOe.jpg
Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/320/2993625/harga-cabai-hingga-daging-sapi-meroket-jelang-lebaran-2024-k9kwWrjEox.jpg
Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/320/2974475/harga-cabai-naik-tembus-rp100-ribu-per-kg-emak-emak-pusing-g7n51rHn1M.jpg
Harga Cabai Naik Tembus Rp100 Ribu per Kg, Emak-Emak Pusing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement