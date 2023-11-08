Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ikapharmindo Putramas (IKPM) Melantai di Bursa Hari Ini, Incar Dana Rp55,59 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |08:02 WIB
Ikapharmindo Putramas (IKPM) Melantai di Bursa Hari Ini, Incar Dana Rp55,59 Miliar
IKPM listing hari ini. (Foto: BEI)
JAKARTA - Perusahaan farmasi PT Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM) bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini Rabu (8/11/2023).

Perseroan mematok harga Rp165 per saham, atau total dana yang berpeluang dihimpun mencapai Rp55,59 miliar.

Berdasarkan laporan yang diterima, IKPM melepas sebanyak 336,93 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelumnya, masa penawaran umum atau offering telah berlangsung hingga 6 November 2023.

Menyusul pencatatan saham, perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai atau Employee Stock Allocation (ESA), dengan menawarkan maksimal 100.000 saham atau sebanyak 0,03% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

Terkait penggunaan dana, sebesar 50% dana IPO akan digunakan untuk belanja barang modal dengan rincian sebanyak 66,67% akan dialokasikan untuk renovasi gedung pabrik perseroan di Rancaekek, Sumedang. Ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas produksi perseroan pada 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
