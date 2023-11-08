Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp17.000, Ini Daftar Termurah hingga Termahalnya

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp17.000 menjadi Rp1.094.000 per gram, Rabu (8/11/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp17.000 ke level Rp987.000 per gram.

BACA JUGA:

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp597.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.245.000, dan 10 gram Rp10.435.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.845.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp517.320.000 dan Rp1.034.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

BACA JUGA:

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini: