Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terbitkan SVBI dan SUVBI, BI: Jaga Stabilitas Rupiah

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:40 WIB
Terbitkan SVBI dan SUVBI, BI: Jaga Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia terbitkan SVBI dan SUVBI (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan penerbitan instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) yang rencananya diluncurkan pada 21 November mendatang bertujuan untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Tujuan utamanya adalah pendalaman pasar, dengan itu diharapkan berimplikasi terhadap kestabilan nilai tukar rupiah,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto dikutip Antara, Rabu (8/11/2023).

SVBI dan SUVBI merupakan instrumen yang diterbitkan untuk menarik masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik.

Edi menjelaskan modal asing yang masuk akan menambah likuiditas dan suplai, sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada sisi permintaan.

“Jadi, penerbitan dua instrumen ini memperbaiki dari sisi suplai dan permintaan agar harga tidak timpang, sehingga ada penguatan pada rupiah,” kata Edi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568/gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184541/gubernur_bank_indonesia-9OWY_large.png
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184445/bi_umumkan_suku_bunga-BGLO_large.jpg
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184214/bank_indonesia-4osd_large.jpg
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement