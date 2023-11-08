BI Promosi Investasi Indonesia ke Pasar Global

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mempromosikan investasi dan perdagangan produk Indonesia ke pasar global, termasuk Jepang dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

"Geliat investasi dan produk lokal yang diyakini mampu menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan ekonomi nasional ini merupakan salah satu fokus kebijakan BI sebagai bank sentral," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi dikutip Antara, Rabu (8/11/2023).

BI juga melakukan dialog kebijakan antara BI dan para akademisi di Jepang terkait dengan bauran kebijakan BI yang diyakini mampu mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia.

Kedua kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan promosi investasi dan perdagangan Indonesia Investment Forum di Tokyo, Jepang pada 6-7 November 2023), sebagai hasil kerja sama BI dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan ASEAN Japan Centre (AJC).

Pada kegiatan Indonesia Investment Forum, Perry mengajak investor potensial di Jepang untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus menekankan lima faktor utama yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk berinvestasi di Indonesia.