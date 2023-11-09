Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

6 Agenda Emiten Hari Ini, Dividen Indo Kordsa hingga Tempo Scan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:02 WIB
6 Agenda Emiten Hari Ini, Dividen Indo Kordsa hingga Tempo Scan
Aksi korporasi hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten melakukan aksi korporasi. Setidaknya ada enam perusahaan tercatat yang menggelar aksi korporasi.

Salah satunya adalah PT Sekar Laut Tbk yang akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian beberapa emiten mencatatkan DPS dividen tunai yang akan dibagikan perusahaan.

Melansir laman BEI, Kamis (9/11/2023), berikut agenda bursa hari ini.

1. BRAM

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Indo Kordsa Tbk

2. PBSA

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Paramita Bangun Sarana Tbk

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement