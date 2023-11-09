6 Agenda Emiten Hari Ini, Dividen Indo Kordsa hingga Tempo Scan

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten melakukan aksi korporasi. Setidaknya ada enam perusahaan tercatat yang menggelar aksi korporasi.

Salah satunya adalah PT Sekar Laut Tbk yang akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian beberapa emiten mencatatkan DPS dividen tunai yang akan dibagikan perusahaan.

Melansir laman BEI, Kamis (9/11/2023), berikut agenda bursa hari ini.

1. BRAM

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Indo Kordsa Tbk

2. PBSA

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Paramita Bangun Sarana Tbk