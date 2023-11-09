Emak-Emak Sabar! Harga Cabai Rawit Makin Pedas Tembus Rp90 Ribu/Kg

TANGERANG SELATAN - Harga cabai naik dua kali lipat dari harga normal hingga mencapai Rp90.000 per kilogram (Kg). Kenaikan harga membuat pembeli menurun di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan.

Pedagang cabai di Pasar Ciputat, Sutini (48) menerangkan bahwa cabai yang harganya melonjak meliputi rawit merah, rawit hijau dan juga cabai merah.

Cabai rawit merah biasanya dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, kini naik mencapai Rp80.000-Rp90.000 per kilogram tergantung kualitas cabai. Harga cabai rawit hijau juga naik, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah kini dipatok dengan harga Rp80.000 per kilogram.

“Biasanya bisa masok 10 kilo, sekarang paling cuma 7 kilo per hari. Pembeli juga berkurang, pada beralih ke cabe kering,” ujar Sutini, Ciputat, Kamis (9/11/2023).

Sama halnya dengan Sutini, pedagang cabai lainnya, Suwarti (47) juga mengakui naiknya harga cabai membuat pembeli berkurang. Dirinya juga terpaksa mengurangi pasokan cabai per harinya.