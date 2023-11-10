11 Agenda Emiten Hari Ini, AXIO dan KOBX Gelar RUPS

Jum'at, 10 November 2023 |06:01 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 11 perusahaan tercatat yang memiliki agenda.

Salah satunya adalah PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melansir laman BEI, Jumat (10/11/2023).

1. ASDF

Informasi Pembayaran Kupon seri ASDF04CCN2 ke 19

2. AXIO

Pemberitahuan RUPS PT Tera Data Indonusa Tbk di Wisma EXA Lantai 3 Jl Inspeksi PAM No 168 Cakung Cakung Barat Jakarta Timur

3. BUDI

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Budi Starch & Sweetener Tbk

4. DVLA

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

5. KOBX

Pemberitahuan RUPS PT Kobexindo Tractors Tbk di Kobexindo Tower lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara