Impor Beras Bulog yang Masuk RI Hanya 1 Juta Ton

JAKARTA – Impor beras Bulog yang masuk tidak mencapai target yang diminta pemerintah. Dari 1,5 juta ton yang ditargetkan, perusahaan hanya bisa mendatangkan 1 juta ton saja.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pihaknya baru mengadakan kontrak beras sebesar 1 juta ton dengan negara mitra. Sedangkan 500.000 ton lainnya tidak dilanjutkan karena keterbatasan waktu importasi.

BACA JUGA: Bulog Minta Pemerintah Bebaskan Bea Impor Beras

Waktu yang dimaksud berupa kesiapan komoditasnya maupun kebutuhan kapal untuk angkutan dari negara pengirim. Bulog memang menargetkan impor beras hanya bisa dilakukan hingga akhir tahun ini.

“Yang bisa kita realisasikan hanya yang terkontrak tahun ini saja. Kita sudah berhasil kontrak sebanyak 1 juta ton, sisanya yang 500 ribu ton tidak bisa carry over karena carry over hanya bisa untuk yang terkontrak tahun ini saja,” ujar Buwas, Jumat (10/11/2023).

BACA JUGA: Kapasitas Bongkar Pelabuhan Jadi Hambatan Distribusi Impor Pangan ke Pasar

Dengan tambahan kuota impor, lanjut dia, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog diyakini aman sampai tahun depan. Adapun stok beras yang dikuasai saat ini mencapai 1,3 juta ton.