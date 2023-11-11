Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara agar HP Tak Disadap Pinjol

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:01 WIB
Begini Cara agar HP Tak Disadap Pinjol
Cara agar HP tak disadap pinjol. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Masyarakat harus mengetahui cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol).

Belakangan ini serangan terhadap ponsel tampaknya semakin marak. Bahkan terkadang pemilik ponsel tidak mengetahui bahwa perangkatnya tengah disadap.

 BACA JUGA:

Hal ini disebabkan karena banyaknya hacker yang membuat aplikasi perangkat lunak untuk ponsel tanpa izin dan memungkinkan seseorang masuk dalam pinjol.

Tentunya dengan kejadian tersebut diharuskan berhati-hati agar tidak dirugikan

 BACA JUGA:

Berikut cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol):

Halaman:
1 2
