Soal Moratorium Smelter Nikel, Ini Kabar Terbarunya

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrid mengaku saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian mengenai rencana pembatasan pemberian izin proyek pabrik pemurnian mineral atau smelter nikel kelas II atau moratorium smelter nikel.

Hal ini disampaikan lantaran sebagian izin pembangunan smelter telah berada di ranah lembaga pemerintah yang mengelola dan mengembangkan sektor industri tersebut.

"Kita harus membahasnya dengan Perindustrian. Itu kan kebanyakan yang berdiri sendiri kan izinnya di sana," ujar Arifin dikutip, Minggu (12/11/2023).

Arifin menuturkan, untuk pembangunan smelter yang izinnya berada di bawah Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sejatinya sudah mulai dijalankan kebijakan moratorium ini.

"Kalau yang Minerba kan udah jalan, udah beda lagi, yang low value (bernilai rendah) kita sudah menyetop lah," urainya.